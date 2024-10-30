Büyükçekmece'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Cumhuriyetin 101. yılı, Büyükçekmece'de binlerce kişinin katıldığı etkinliklerle kutlandı. Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü ve Yüksek Sadakat konseri ile coşku zirveye ulaştı.

30.10.2024 10:24  Güncelleme: 11:45
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(İSTANBUL) - Cumhuriyetin 101'inci yılı, Büyükçekmece'de binlerce kişinin katıldığı coşkulu etkinliklerle kutlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bütün silah arkadaşları ve bütün Türk milleti ile bundan 101 sene önce kurup bize emanet etmiş olduğu bu Cumhuriyeti ebediyen yaşatmaya, yükseltmeye, demokrasiyle onu taçlandırmaya bu millet çok kararlı" dedi.

7'den 70'e binlerce Büyükçekmecelinin katılımıyla gerçekleşen "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü" ile Büyükçekmece sokakları Cumhuriyetin ışığıyla aydınlandı. Büyükçekmece Kordonboyu'nda düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayrakları taşıyarak marşlar söyledi. Denizden teknelerin de eşlik ettiği yürüyüş tam anlamıyla görsel bir şölene dönüşürken geleneksel Cumhuriyet Konseri'nde sahne alan Yüksek Sadakat Grubu ile coşku zirve yaptı.

Başkan Akgün, Türk milletinin Cumhuriyeti yaşatmaya ve yükseltmeye devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 101'inci yılını bütün ülkede ve yurt dışında coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Yurt dışından atılan fotoğraflara bakıyorum. İstanbul'dan, Hakkari'den, Edirne'den, Adana'dan, Sinop'tan videolara bakıyorum belediye başkanı arkadaşlarımızın. Muhteşem... Türk milleti çok kararlı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bütün silah arkadaşları ve bütün Türk milleti ile bundan 101 sene önce kurup bize emanet etmiş olduğu bu Cumhuriyeti ebediyen yaşatmaya, yükseltmeye, demokrasiyle onu taçlandırmaya bu millet çok kararlı. Önümüzde çok parlak günler var. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı tüm ulusumuza ve Büyükçekmece ailemize kutlu olsun."

Binlerce Büyükçekmecelinin elinde bayraklarla katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet gençleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyeti kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, duygularını şöyle aktardı:

-Aleyna Kabaoğlu: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz. Gençler olarak en çok biz coşkuluyuz. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği Cumhuriyetin 101'inci yılını burada hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz."

-Umutcan Toprak: "Büyükçekmece'de Ata'mızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlamak için toplandık. Böyle bir organizasyonun içinde ben de yer aldığım için kendi adıma da bütün büyük Büyükçekmece ailemiz adına da çok mutluyum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 101'inci yılını kutluyorum."

Yüksek Sadakat ile Cumhuriyet coşkusu zirve yaptı

Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı'nda gerçekleşen Yüksek Sadakat konseri ile Cumhuriyet coşkusu zirve yaptı. Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayan binlerce vatandaş, sevilen grubun şarkılarına hep birlikte eşlik ederek Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutladı.

Büyükçekmece\'de Cumhuriyet\'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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