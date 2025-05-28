Büyükçekmece'de 'Doğanın Yansımaları' Sergisi Açıldı

(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kursiyerleri, yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri, "Doğanın Yansımaları" adlı dönem sonu sergisi ile sanatseverlerle buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kursiyerleri, "Doğanın Yansımaları" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Tarihi Kervansaray'da açılan ve kursiyerlerin el becerilerini, doğaya bakış açılarını seramikten ahşap işçiliğine, ebru sanatından geleneksel el nakışlarına kadar birçok farklı teknikle yansıttıkları eserlerin yer aldığı sergi, 2 Haziran gününe kadar ziyarete açık olacak.

"Herkesi bu güzellikleri seyretmeye davet ediyorum"

Serginin açılışına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün, stantları tek tek gezerek eserleri inceledi. Emek veren herkese teşekkür eden Başkan Akgün, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti. Herkesi sergiyi ziyaret etmeye davet eden Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi el sanatlarının muhteşem sergisini Büyükçekmece ailemiz ile beraber açtık. Sadece el sanatlarında 28 ayrı mahallede bin 400 kadınımızın, 42 öğretmeni ile beraber ortaya koymuş oldukları ürünleri takdire şayan. Muhteşem ürünler. Gelip, görmeden olmaz. 2 Haziran'a kadar bütün Büyükçekmece ailemi, sanatseverleri bu coşkuya, bu güzellikleri seyretmeye davet ediyorum" dedi.

"Bir amacınız oluyor, hedefiniz oluyor"

El emeğiyle ortaya koydukları eserlerin beğeniyle karşılanmasından büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten kursiyerler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Hatice Gül: "Nakış kursuna yazıldık. İki yıldır da geliyoruz. Farklı şekillerde hocamızdan teknikleri öğrenmek, olayın teknik tarafını öğrenmek çok güzel. Evde kendi kendinize yaptığınızda gelişme sağlanmıyor. Şu an birçok konuda kendimi geliştirmiş sayıyorum. 12, 15 kişilik gruplar halinde oluyoruz. Üretkenliği bir ucundan tutmak, arka planda gördüğünüz ürünleri ortaya çıkarırken artık dünyada her şey grileşirken bir renk katmak bizi de hayata bağlı tutuyor. Bir amacınız oluyor, hedefiniz oluyor. O anlamda mutluyuz."

-Nalan Kantarcı: "Gerçekten müthiş şeyler çıkmış, çok güzel. Keşke daha çok insan gelip, görebilse. Alzheimer hastası bir annem var. Bu sene annem ile birlikte kurslara katıldım. Psikolojimi düzelten bir etkinlik oldu. Aynı zamanda bir sürü şey öğrendim. Bunu sağlayan belediyeler müthiş bir şey başarmışlar kadınlar için. Maddi durumu olmayan insanlar için de meslek öğretip, dışarıda kendilerine kazanç sağlayabiliyorlar."

-Gülçin Kılıç: "Güzelce ebru boyamaya gidiyorum. 2 sezondur gittim. Çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Çok meşakkatli ama el emeği olduğu zaman da böyle şeyler yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz emek veren herkese."