Büyükçekmece'de Eşit İşyeri Projesi ile Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Eşit İşyeri Projesi ile Kadın İstihdamına Destek

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Büyükçekmece Belediyesi, kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamını artırmak amacıyla başlattığı 'Eşit İşyeri Projesi' kapsamında, çalışanlarının en yarısı kadın olan işletmelere yüzde 50 indirim sağlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hayata geçirilen proje, bugüne kadar 59 işletmeye 'Eşit İşyeri' belgesi verdi.

08.03.2025 14:55  Güncelleme: 15:10
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(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi, kadın-erkek eşitliğini desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla başlattığı "Eşit İşyeri Projesi" kapsamında çalışanlarının en yarısı kadın olan işletmelere ruhsat, ilan ve reklam ücretlerinde yüzde 50 indirim sağlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 59 işletmeye "Eşit İşyeri" belgesi verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kadın ve erkek çalışan sayısı eşit olan bir konserve fabrikasına "Eşit İşyeri" belgesi verdi. Burada yaptığı konuşmada tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Akgün, şunları söyledi:

"Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınların hak mücadelesi sonucu kazandıkları bir gün olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi veren tüm kadınları kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz. Büyükçekmece Belediyesi olarak başlattığımız bu proje ile iş yerinde çalışanların en az yarısı kadın olduğunda, işletmelerin belediyeye ödediği ilan, reklam ve çeşitli harçların yüzde 50'si siliniyor. Amacımız kadın istihdamını artırmak ve iş yerlerinde cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, bu işletmeye "Eşit İşyeri" belgesini takdim etmekten mutluluk duyuyorum."

"300'e yakın kadın çalışanımız var"

Konserve fabrikasının sahibi Faruk Kabasakal, kadın çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Kadınlar Günü tüm kadınlarımız için kutlu olsun. Şu anda fabrikamızda yaklaşık 300 kadın çalışanımız bulunuyor. Vardiyalı olarak çalışıyorlar. Hepsine bir kez daha emekleri için teşekkür ediyorum."

"Çalışan kadınlardan teşekkür"

İşletme çalışanları ise "Eşit İşyeri Projesi" sayesinde kadınlara sağlanan iş imkanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üretim şefi Gülşen Yılmaz, "Firma olarak 300'e yakın kadın personelle çalışıyoruz. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Belediye başkanımıza bu güzel çalışma için teşekkür ederim" dedi.

Temizlik görevlisi Fatma Okten, "Kadınlara burada verilen destek çok iyi. Her kadının çalışma imkanı var. Belediyenin verdiği teşvikler de çok değerli. Kadınların kendi ayakları üzerinde durarak kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri gerekiyor. Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Eşit İşyeri Projesi" kapsamında kadın istihdamını teşvik etmek için işletmelere sağladığı desteklerin ilerleyen dönemde artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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