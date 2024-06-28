Büyükçekmece'de Helikopter Destekli Anız Yangını Söndürüldü

Büyükçekmece'de çıkan ve yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, helikopter destekli müdahaleyle söndürüldü.
Celaliye Mahallesi'ndeki arazide çıkan anız yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
Yangının tarlaların ardından yerleşim yerlerine doğru yönelmesi, bölge halkının endişelenmesine neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, yangın söndürme helikopteri de destek verdi.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.
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