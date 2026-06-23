Büyükçekmece'de otomobille itfaiye aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Celaliye Mahallesi Celaliye mevkisinde aynı istikamette seyreden otomobil ile itfaiye aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrilirken, kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Büyükçekmece yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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