Büyükçekmece'deki iş merkezinde faaliyet gösteren oto galeride önceki gün düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş merkezinde yer alan oto galeride görevli V.B, önceki gün iş yerinde silahla ayağından vuruldu.
İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.
Polisin, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde iş merkezine gelen şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışanlara doğru ateş açması, bir kişinin ayağından vurulması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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