Büyükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Büyükçekmece TEM Otoyolu Celaliye mevkisi Ankara istikametinde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EDP 782 plakalı otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimliği öğrenilemeyen yaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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