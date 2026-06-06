Büyükçekmece\'de Otoparkta Kaza: 6 Yaralı

Büyükçekmece'de aracın çarptığı otoparkın demir kapısı üzerlerine savrulan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Pınartepe Mahallesi'ndeki bir caminin otoparkına 34 NT 7869 plakalı otomobilini bırakmak isteyen sürücü Zehra K, henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü kaybetti.

Otomobilin çarptığı demir kapı yerinden söküldü. Savrulan kapı, burada bekleyen 2'si çocuk 6 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Fren yerine gaza basınca kapıya çarpıp fırlattı"

Görgü tanıklarından Yusuf Kara, caminin yanındaki okulda sınav olduğu için otoparkın yoğun olduğunu söyledi.

Otoparkın kapısının kapalı olduğunu belirten Kara, "(Sürücü) Kadın da okula çocuğunu getirdi. Burada insanlar da vardı, kalabalıktı. Herhalde sürücü biraz heyecan yaptı. Çocuğunun sınava geç kaldığını sandı. Gazla freni karıştırdı. Fren yerine gaza basınca kapıya çarpıp fırlattı. Çocuklar ve kadınlar yaralıydı. Durumları da ağır değildi." diye konuştu.

Otomobil, çekici yardımıyla buradan kaldırıldı.