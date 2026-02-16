Büyükçekmece Belediyesi'nden Sevgi Günü'nde Çocuklara Özel Etkinlikler - Son Dakika
Büyükçekmece Belediyesi'nden Sevgi Günü'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

16.02.2026 10:40  Güncelleme: 11:54
Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Sevgi Günü etkinlikleri, çocuklar ve aileleri için sahne gösterileri, dans performansları ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün sundu. Etkinliğe katılanlar unutulmaz anlar yaşadı.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sevgi Günü" etkinliklerinde çocuklar ve aileleri, sahne gösterileri, dans performansları ve çeşitli etkinliklerde eğlendi.

Büyükçekmeceli çocuklar, 14 Şubat Sevgi Günü'nde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde sevgi dolu ve eğlenceli anlar yaşadı. Program, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, eşi Nalan Çebi ile birlikte katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, çocuklarla birlikte gösterileri izledi. CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi ile CHP Belediye Meclis Üyesi Nurcan Kalaycı da Sevgi Günü'nde çocukları yalnız bırakmadı.

Rengarenk gösteriler sahne aldı

Sevgi Günü kapsamında düzenlenen programda kostümlü karakterler çocuklarla bir araya geldi. Tahta bacak ve jonglör performansları izleyenlerin ilgisini çekti. Halk dansları renkli kostümler ve ritmik adımlarla sahneye taşınırken, sihirbazlık gösterileri çocuklara sürpriz dolu anlar yaşattı.

Çocuk korosu sevgi temalı şarkılar seslendirdi, modern dans ekibi performansıyla salona coşku kattı. Etkinlik alanında çocuklar, yüz boyama etkinliğiyle gün boyunca eğlenceli zaman geçirdi.

Çebi'den teşekkür ve temenni

Başkan Vekili Çebi, programa katkı sunanlara teşekkür ederek Sevgi Günü'nün tüm dünyaya barış ve sevgi dolu günler getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

