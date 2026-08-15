Büyükçekmece'de Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Silah Ticareti Operasyonu

Büyükçekmece\'de Silah Ticareti Operasyonu
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Büyükçekmece'de silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Büyükçekmece'de silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 tabanca sürgüsü, 37 şarjör, 313 fişek ve 30,9 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden T.Y.'nin 3, F.A.'nın ise 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte kentte kaçak silah ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Kamiloba ve Kumburgaz Mahallelerinde bazı şüpheliler tarafından silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bir süre bölgede fiziki ve teknik takip yürüten ekipler, şüphelilerin kaldığı evleri tespit etti.

Operasyonda, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilerden T.Y.'nin 3 ayrı suçtan, F.A.'nın ise 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Evde yapılan aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 tabanca sürgüsü, 37 şarjör, 313 fişek ve 30,9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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