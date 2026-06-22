Büyükçekmece'nin Tarımsal Hafızası, Fotoğraf Kareleriyle Anlatılıyor

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) iş birliğiyle hazırlanan "Büyükçekmece'de Tarım" fotoğraf sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

İlçenin tarımsal birikimini ve üretim kültürünü yansıtan "Büyükçekmece'de Tarım" sergisinde; kent bostanları, üretim alanları, endemik bitkiler ve çiftçilerin günlük yaşamlarını konu alan fotoğraflar yer alıyor.

BÜFOD üyesi 25 fotoğrafçının objektifinden yansıyan eserlerde, tarımsal üretimin farklı aşamaları belgelenerek Büyükçekmece'nin tarımsal hafızasına ışık tutuluyor. Sergi kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Tarım Müdürlüğü'nün sahadaki çalışmalarını da belgeleyen fotoğraflar, toprağa duyulan saygıyı ve üretici emeğinin değerini ortaya koyuyor. Tarımsal üretimin ilçe yaşamındaki yerini sanatın diliyle anlatan çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle inceleniyor.

Sergi, BüyükçekmeceAtatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde 27 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.