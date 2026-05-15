Büyükçekmece'de Tehditler ve Suç Duyurusu

1-BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN ABDÜLBAKİ'NİN BABASI: TEHDİT MESAJLARI ALIYORUZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Derya EVREN KORKMAZ - Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - BÜYÜKÇEKMECE'de Abdülbaki Demirel'in (15) hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmasının ardından baba Cevdet Demirel konuştu. Demirel tehdit mesajları aldıklarını belirterek "Suç duyurusunda bulunduk. Yasal haklarımızı kullanacağız. Mesaj attılar mesajlar da burada " dedi.

Olay 10 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülbaki Demirel ile Savaş I.(14) tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demirel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan E.B. (16) ile M.A.D. (17) gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Olayın ardından aile sanal medya üzerinden tehdit mesajları almaya başladı. Konuyla ilgili konuşan baba Cevdet Demirel, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu seferde karşı taraf bizi tehdit etmeye başladı. Tehdit etseler de biz buradayız. Devletimiz de burada. Bize mesaj attılar. Mesajımız da burada. Mesajda diyor ki, 'Baki'nin ölümünde parmağımız vardır. Şikayetinizi geri çekmediğiniz takdirde sizleri sokak ortasında vurur öldürürüz. Dikkate almazsanız göreceksiniz' diyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Biz burada hazırız, kim gelirse gelsin. Çocuğumuzu kalleşçe vurdular. Biz idam istiyoruz. Bu caniler idam edilsin ya da aileleriyle birlikte yargılanıp en ağır cezayı alsınlar. Annesi, babası, amcası, dayısı kim bu işin içindeyse hepsi yargılansın." dedi.

'TAZİYEYE GELMEK İSTEDİLER'

Baba Demirel, "Karşı tarafın ailesinden dayısı bize ulaşıp taziyeye gelmek istediklerini söylediler ama biz kabul etmedik. Daha acımız taze taze taze şimdi olmaz dedik. Biz devletimizin yanındayız " dedi.