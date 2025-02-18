BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan TIR'ın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle devrilerek ters dönen TIR, yolu kapattı. Çalışma boyunca trafik akışı yan yoldan sağlanırken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de TIR Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı - Son Dakika
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