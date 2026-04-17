Büyükçekmece\'de Uyuşturucu Operasyonu

BÜYÜKÇEKMECE'de imalathane ve bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 5 hap üretiminde kullanılan makine ile 3 milyon 70 bin pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de operasyon düzenlendi. 15 Nisan Çarşamba günü bir imalathaneye ve bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İmalathane ve araçta yapılan aramalarda; 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 50 bin doluma hazır boş plastik kutu, 5 hap üretiminde kullanılan makine ile 3 milyon 70 bin pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi