Büyükçekmece'de yağışla kayganlaşan D-100'de servis midibüsü devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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