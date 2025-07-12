Büyükçekmece\'de Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Türkoba Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan yaklaşık 400 dönümlük ekili ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın yerleşim alanlarına sirayet etmeden ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.