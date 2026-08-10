Büyükçekmece\'de Yangın Kontrol Altında

Büyükçekmece'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Büyükçekmece mevkisinde yol kenarında bulunan ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.