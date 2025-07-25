Büyükçekmece Kültür Festivali Taksim'de Başladı - Son Dakika
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Büyükçekmece Kültür Festivali Taksim'de Başladı

Büyükçekmece Kültür Festivali Taksim\'de Başladı
25.07.2025 17:53
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26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Taksim Meydanı'nda açıldı.

Büyükçekmece Belediyesince bu yıl 26. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı Taksim Meydanı'nda yapıldı.

Çelenk takdimi yapılan, gösteriler sunulan açılışa, 55 ülkeden çok sayıda kültür, sanat elçisi, ülke bayrakları, folklorik kostümleri ve geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, buradaki konuşmasında, festivalin 26. yılını kutladıklarını belirterek, kültür ve sanatın toplumun aynası olduğunu söyledi.

Festivalle, geçmişten gelen köklü mirası bugünle harmanlayarak geleceğe taşıdıklarını belirten Çebi, şunları ifade etti:

"26 yıldır kesintisiz devam eden ve 10 kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülünü kazanan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, tam olarak sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak, kültürü yaşayan ve yaşatan bir değer olarak sürdürmeyi hedefliyor. Bugün burada sadece bir festivalin açılışını değil, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, sanatın sınırları aştığı, barışın, dostluğun ve kardeşliğin el ele verdiği bir şölenin de başlangıcını kutluyoruz."

Festival Komitesi 2. Başkanı ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu da Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sadece halk danslarının olmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda heykel sempozyumu, el sanatları yarışması, uluslararası Güler Ertan fotoğraf yarışması, çocuk oyun atölyeleri gibi farklı etkinliklerle dünyanın haklı gururunu kazanmış ve UNESCO'ya bağlı CIOFF ve FIDAF tarafından 10 kez üst üste dünyanın en iyi festivali seçilmiş bir festival." dedi.

Ozanoğlu, festivalin İstanbul'da yapılmasından mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Bütün dünyanın ısrarla buraya gelmek için çaba gösterdiği bir festival. Biz de bu festivalde olmaktan, bu festivali yürütmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından misafir ülkelerden Kazakistan, Brezilya ve Arjantin dans gösterisi yaptı.

Çalıştaylar, sergi, yarışma, konser, gösteri ve birçok kültür, sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak festival, 2 Ağustos'a kadar sürecek.

Festival, Dünya Festivaller Birliği ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 10 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA

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