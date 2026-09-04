Büyükçekmece yolsuzluk davasında Akgün ve 4 tutuklunun cezaevi süreci sürüyor - Son Dakika
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Büyükçekmece yolsuzluk davasında Akgün ve 4 tutuklunun cezaevi süreci sürüyor

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Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının ikinci duruşmasının ikinci gününde, tutuklu sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı ve üç iş insanının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, savunma ve tanık beyanlarının ardından duruşmayı 16 Kasım 2026'ya erteledi.

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında duruşma görüldü. Tutuklu sanıklar Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluklarının devamına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianamede Hasan Akgün hakkında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Rüşvet', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün İstanbul Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmanın ikinci gününde

TUTUKLU SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Görülen duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları ve tanık beyanları alındı. Beyanların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı tutuklu sanıkların mevcut delil durumu ve dosya kapsamı dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

16 KASIM'A ERTELENDİ

Duruşma 16 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece yolsuzluk davasında Akgün ve 4 tutuklunun cezaevi süreci sürüyor - Son Dakika

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