Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükelçilikte program yapıldı.

Etkinliğe, YEE'nin "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçe eğitimi veren Boşnak öğretmenlerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Emin Akseki, programda yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nün kendileri için çok anlamlı ve önemli bir gün olduğunu belirterek Bosna Hersek'te Türkçe öğreten öğretmenleri ağırlamak istediklerini ifade etti.

Öğretmenliğin Türkiye'de çok önemli ve saygı duyulan bir meslek olduğunu kaydeden Akseki, "Bizim kültürümüzde öğretmenlik bir meslek değildir, bir sorumluluk ve görevdir" dedi.

Akseki, şunları söyledi:

"Bizim eğitim anlayışımızda öğretmenlere çocuklar emanet edilir. Çocuklarımızın eğitimi, geleceği de öğretmenlerimize emanet edilir. O yüzden bizim için öğretmenlik çok ama çok kutsal bir görev. Öğretmenlerimiz burada yalnızca Türkçe öğretmekle ve eğitim sistemine katkı vermekle kalmıyorlar, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de çok önemli bir katkı sunuyorlar."

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Birol Çetin ve YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman da günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında resim, şiir ve kompozisyon gibi alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.