Büyükelçi Kayaoğlu'ndan Malta Cumhurbaşkanına Güven Mektubu

25.03.2026 22:21
Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kayaoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Debono'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'ya güven mektubunu sundu.

Malta Cumhurbaşkanlığından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Debono'nun bugün güven mektubunu sunmak üzere Türkiye'nin yeni Valetta Büyükelçisi Kayaoğlu'nu, başkent Valetta'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, güven mektubu takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Debono ile Büyükelçi Kayaoğlu'nun, Malta ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin nasıl daha da güçlendirilebileceğini görüştüğü belirtildi.

Uluslararası alandaki çalkantılı gelişmelere de değinildiği aktarılan açıklamada, Malta'nın da Türkiye'nin de diyalog ve kalıcı barıştan yana tek bir mesaj iletmede ön saflarda yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Malta halkı adına, Onkoloji Hastanesi'nde kanser tedavisinde kullanılan kimyasal maddenin istikrarlı bir şekilde temin edilmesini sağlayan Türkiye'nin diplomatik müdahalesine teşekkürlerini iletti." ifadesi yer aldı.

Diplomasi, Politika, Valetta, Türkiye, Güncel, Malta, Son Dakika

