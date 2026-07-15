Büyükelçi Ökem: 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından organize edildi - Son Dakika
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Büyükelçi Ökem: 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından organize edildi

Büyükelçi Ökem: 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından organize edildi
15.07.2026 15:43
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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiğini, örgüt içi itiraf ve ifşalarla ortaya konduğunu belirtti. Anma programına çeşitli ülkelerin temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, " 15 Temmuz'daki darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği birçok kez örgüt içinden gelen itiraf ve ifşalarla ortaya konulmuştur." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Programa, Azerbaycan Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almazbek İbrayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği çalışanları, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Türk Kızılay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi yetkilileri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ökem, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi anmak ve kahraman milletimizin demokrasi mücadelesini hatırlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve bekasına kasteden hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünün üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Ökem, "15 Temmuz'daki darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği birçok kez örgüt içinden gelen itiraf ve ifşalarla ortaya konulmuştur." dedi.

Ökem, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda kanlı bir terör eylemi olduğunu belirterek, "Halkın egemenliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerimiz içeride bulunduğu sırada bombalanmıştır. Bir gecede yaşlı, çocuk, kadın, erkek 253 vatandaşımız şehit olmuş, 2 binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır." diye konuştu.

FETÖ'nün yalnızca bir terör örgütü değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik emelleri bulunan bir casusluk örgütü olduğunu vurgulayan Ökem, örgütün eğitim, hizmet ve dini görünümlü yapılar kisvesi altında gençleri istismar ederek devlet kurumlarına yerleştirdiğini, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren paravan yapıları aracılığıyla da Türkiye ve farklı ülkelerde teşkilatlandığını anlattı.

Ökem, darbe girişiminin ardından yürütülen kararlı mücadele kapsamında devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının yargı önüne çıkarıldığını, örgütün eğitim, medya ve bankacılık gibi alanlardaki paravan yapılanmaları ile devlet içindeki ağlarının çökertildiğini söyledi.

Anma programında, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi. Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA

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