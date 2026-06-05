Büyükelçi Poroy ECOWAS'a Atandı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, atama mektubunu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'a sundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Poroy ile Touray, başkent Abuja'daki ECOWAS Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Poroy, görüşme sırasında atama mektubunu Touray'a takdim etti.

Görüşmede, Türkiye ile ECOWAS arasındaki ilişkiler ile bölgesel işbirliği konuları ele alındı.