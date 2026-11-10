Büyükgümüş COP31 konferansında insan merkezli yeni ekonomik anlayış istedi - Son Dakika
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Büyükgümüş COP31 konferansında insan merkezli yeni ekonomik anlayış istedi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, COP31 konferansında sürekli tüketimi teşvik eden modelin iklim krizini derinleştirdiğini ve insan merkezli ekonomik anlayış gerektiğini söyledi. Büyükgümüş, dönüşümün ortak işbirliğiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, iklim kriziyle mücadelenin yalnızca çevresel tedbirlerle sınırlı olmadığını belirterek, üretim ve tüketim alışkanlıklarının yeniden ele alınması ve insanı merkeze alan yeni bir ekonomik anlayışın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükgümüş, COP31 kapsamında AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca yeşil alanda düzenlenen "Dün Modern Dünyanın Kuruluşu, Bugün İklim Krizi" başlıklı konferansta konuştu.

Modern dünyanın kuruluş sürecine değinen Büyükgümüş, Sanayi Devrimi ile üretim kapasitesinin büyük ölçüde arttığını, buna bağlı olarak ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıktığını ifade etti.

Sanayi Devrimi'nin, üretim kültürünü ve tüketim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdiğini belirten Büyükgümüş, Manchester'daki dokuma tezgahları üzerinden üretim kapasitesindeki artışın yeni ham madde arayışlarını beraberinde getirdiğini anlattı.

Bu dönüşümün boyutunu örneklendiren Büyükgümüş, yaklaşık 150 yıllık süreçte üretim kültürü ve tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimin insanlık tarihiyle karşılaştırıldığında son derece büyük bir dönüşüme karşılık geldiğine işaret etti.

"Sömürge ekonomileri ham madde ve pazar ihtiyacıyla doğdu"

Sanayi üretiminin artmasıyla ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacının sömürge ekonomilerini beslediğini kaydeden Büyükgümüş, 19. yüzyılda Avrupa parlamentolarında ülkelerin sanayi ve ekonomik rekabet gücünü artırma tartışmalarının öne çıktığını hatırlattı.

Bu dönemde verimli sömürgelere sahip olma arayışının ekonomik politikaların önemli başlıklarından biri haline geldiğini ifade eden Büyükgümüş, üretim sisteminin ihtiyaç duyduğu iş gücünün de uzun yıllar kölelik üzerinden karşılandığını dile getirdi.

Sürekli üretim ve tüketimi teşvik eden ekonomik modelin bugünkü iklim kriziyle ilişkisine dikkati çeken Büyükgümüş, insanın tüketim alışkanlıkları üzerinden sınıflandırıldığı ve konumlandırıldığı bir anlayışın sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Ahmet Büyükgümüş, "Sürekli tüketim alışkanlıklarını teşvik eden ekonomik model, iklim krizlerini derinleştiren unsurlardan biri haline geldi. İnsanı tüketici olarak gören anlayış, insanların tüketim alışkanlıkları üzerinden sınıflandırıldığı ve konumlandırıldığı bir düzen istiyor. Sınırsız tüketim ve kar odaklı anlayışın sorgulanması gerekiyor." dedi.

"300 yıllık döngüyü kıracak bir anlayışa sahip olmalıyız"

Büyükgümüş, insanı ekonomik sistemin ve sınırsız kar arayışının bir aracı haline getiren anlayışa karşı olduklarını dile getirerek, "Yeniden insanı merkeze alan, bu 300 yıllık döngüyü kıracak bir anlayışa sahip olmalıyız. İnsanı, bir avuç elitin sonsuz kar iştahının ya da üretim döngüsünün sadece yakıtı haline getiren bu anlayışa karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin etkilerinin tarımdan sanayiye, şehirleşmeden günlük yaşama kadar geniş bir alanda hissedildiğini belirten Büyükgümüş, tarımsal üretimde ürün desenlerinin ve hasat dönemlerinin değiştiğini, şehirlerin sel, yangın ve diğer iklim kaynaklı afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Sanayide karbon salımının azaltılması, tarımsal üretimden şehirleşmeye kadar bütün alanlarda dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükgümüş, çevre politikalarının sahada daha proaktif uygulanması gerektiğini aktardı.

Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası süreçlerde daha etkin rol üstleniyor. COP 31'e ev sahipliği yapmamız, bunun göstergesi. Tarımdan sanayiye, üretimden şehirleşmeye uzanan dönüşümün, ortak bir anlayış ve işbirliği ile gerçekleşmesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Bu dönüşümün yalnızca belirli ülkelerin değil, bütün dünyanın ortak sorumluluğu olduğuna işaret eden Büyükgümüş, iklim kriziyle mücadelede ortak politikalar geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Konferansın sonunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Büyükgümüş'e hediye takdim etti.

Konferansın dinleyicileri arasında, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

Kaynak: AA
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