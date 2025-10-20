Büyükkılıç'tan Çavdaruşağı Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükkılıç'tan Çavdaruşağı Ziyareti

20.10.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Büyükkılıç, Çavdaruşağı'nda içme suyu hattı için 12 milyon lira yatırımı müjdeledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Çavdaruşağı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, mahalle sakinleriyle bir araya gelip sohbet etti.

Büyükkılıç, KASKİ tarafından 12 milyon liralık yatırımla 6 kilometre mesafeden mahalleye ulaştırılan içme suyu hattının vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Su konusunda gerekli çalışmayı yapacaklarını belirten Büyükkılıç, mazeret üretmeden hizmet etmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Taşhan Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Yahyalı, kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Çavdaruşağı Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı ’Çakallarla Dans’ın ’Köfte Necmi’si ilk hasadını yaptı Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı
Dünyayı şok eden gelişme Arnavutluk’un yapay zekâ bakanı hamile Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile
Galatasaray’a kötü haber Yıldız oyuncu dev maçta yok Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Feci kaza Bilanço çok ağır Feci kaza! Bilanço çok ağır
Bu da çöpçatan pazarı Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

14:15
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
14:06
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
13:48
Karadağ’da tehlikeli gerginlik Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
13:48
Bakan Kurum tek tek yanıtladı 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
13:25
Güllü’nün ölümüyle ilgili bomba iddia Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı
12:57
Bahçeli’nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin’den açıklama: Not ettik
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 14:38:02. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç'tan Çavdaruşağı Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.