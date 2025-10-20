Büyükkılıç'tan Çavdaruşağı Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Çavdaruşağı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, mahalle sakinleriyle bir araya gelip sohbet etti.

Büyükkılıç, KASKİ tarafından 12 milyon liralık yatırımla 6 kilometre mesafeden mahalleye ulaştırılan içme suyu hattının vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Su konusunda gerekli çalışmayı yapacaklarını belirten Büyükkılıç, mazeret üretmeden hizmet etmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Taşhan Mahallesi'ni de ziyaret etti.