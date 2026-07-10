Büyükkılıç'tan Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan Dayanışma Vurgusu

10.07.2026 16:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, STK ve meslek odaları ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası heyetleriyle bir araya geldi.

ASKON Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Büyükkılıç, üreten ve birbirine sahip çıkan bir anlayışla kente hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkentliği" ve "2027 TÜRKSOY Kültür Başkentliği" unvanlarını kazanmasında kentin tanıtımı ve kalkınması için dayanışmanın önemini vurguladı.

ASKON Başkanı Barlı ise Büyükkılıç'a Kültepe Kaniş-Karum'da bulunan kil tabletlerin replikasını hediye etti.

Büyükkılıç daha sonra KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Belediye, Politika, Ekonomi, Kayseri, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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