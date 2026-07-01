Büyükkılıç'tan Şehir Terminali Ziyareti - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan Şehir Terminali Ziyareti

01.07.2026 10:06
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Kayseri Büyükşehir Başkanı Büyükkılıç, şehir terminalinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Terminali'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç terminal ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri Şehir Terminali'ni ziyaret ederek, burada hizmet veren terminal esnafımız, taksici esnafımız ve seyahat eden hemşehrilerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Ziyaretimiz kapsamında terminalimizde hayata geçireceğimiz çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak, yapılacak düzenlemeleri yerinde değerlendirdik. Seyahat eden vatandaşlarımız, hayırla gidin, hayırla gelin inşallah."

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, müdürler ve terminal yönetimi eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Şehir Terminali Ziyareti - Son Dakika

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