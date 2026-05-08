Büyükkılıç, TÜRKONFED Başkanı'nı Ağırladı

08.05.2026 15:37
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, TÜRKONFED Başkanı Sönmez'i makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sönmez ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında misafir eden Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi, ticaret, ihracat ve girişimcilik alanlarında Türkiye'ye yön veren şehirlerden biri konumunda olduğunu belirtti.

Yerel yönetim anlayışında istişare kültürüne büyük önem verdiklerini dile getiren Büyükkılıç, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü işbirliğinin şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Sönmez de Büyükkılıç'ın enerjisinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin maketini incelediğini ve yetkililerden bilgi aldığını belirten Sönmez, "Gittiğimiz bölgelerde genelde sorunlar konuşuluyor, burada hep üretim konuşuyoruz. Bu sizin başarınız diye düşünüyorum. Kayserili dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizin işbirliğinizden dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sizin de desteklerinizle burada yapacağımız projelerde birlikte olmayı da çok arzu ediyoruz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sönmez, 26 bölge ve 5 sektör federasyonunu çatısı altında buluşturan TÜRKONFED'in, Federasyon Başkanları Toplantısı'nı bu yıl Kayseri'de düzenleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

