Büyükşehir Başkan Vekili Biba ve Rektör Yılmaz, BUÜ\'nün 12. etkinliğinde stantları gezdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Senin Üniversiten" etkinliklerinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının katkılarıyla, Birlik Vakfı Bursa Şubesi ve Genç Birlik Bursa Şubesi işbirliğiyle BUÜ tarafından düzenlenen etkinlikler, üniversite yerleşkesindeki Mediko Alanı'nda gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrenci kulübünün katıldığı etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ile BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da katıldı.

Biba ve Yılmaz, öğrenci toplulukları ile farklı kurumlar tarafından kurulan stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Biba, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerle de bir araya gelen Biba, gençlere "Hoş geldiniz" diyerek üniversite hayatları boyunca düzenlenen etkinliklere aktif katılım göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Etkinlikler kapsamında mehteran ve bando yürüyüşleri, öğrenci topluluklarının tanıtım stantları, sportif faaliyetler, mini oyun alanları, kültür-sanat etkinlikleri, geleneksel çalışmalar, açık hava etkinlikleri, yardım kermesi ve sinema gösterimleri düzenlendi.

Etkinliklerle öğrencilerin kampüs yaşamını daha aktif ve keyifli şekilde deneyimlemeleri amaçlandı.