Büyükşehir Belediye Başkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir Belediye Başkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
20.04.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dua edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere hitap ettiği video katılımcılarla birlikte izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehit makamının özel bir makam olduğunu ifade etti.

Şanlı ve şerefli bir tarihin bugün emanetçileri olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Etrafımız ateş çemberi. Ateşe körükle gitmek de var, ateşe suyla gitmek de var. Biz her zaman ateşe su taşıyanlardan olduk. Nerede yara varsa merhem oluyoruz. Allah'ın izniyle biz iyilerin ve yaşatanların dünyasını inşa edeceğiz. İyilerin ve yaşatanların dünyasında biz, Gazi'nin torunları olarak bu milletin evladı olarak al yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Programda, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Altunova, gaziler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle buluştu - Son Dakika

Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:15:28. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.