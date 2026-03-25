Büyükşehir Belediyesi down sendromlu çocukları buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 150 down sendromlu çocuk bir araya geldi.

Programda, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynanırken, renkli ve keyifli anlar yaşandı.