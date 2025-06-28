Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde denetim yaparak huzur, düzen ve güvenliğine katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 8 Büyükşehir Zabıta Karakolundan birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki zabıta noktasında, huzur ve güvenliği ihlal etmeye çalışanlara müdahale ederek, faaliyet gösteren işletmelerde de denetim yapıyor.

Bu kapsamda 6 zabıta memurunun görev aldığı millet bahçesinde seyyar satıcı, dilenci, gürültü, çevre kirliliği yapanlar, mangal, semaver gibi ateşli faaliyetler gerçekleştirmeye çalışanlar, evcil hayvanları tasmasız ve ağızlıksız gibi uygunsuz şekilde bahçeye getirenlere müdahalede bulunuluyor.

Sabah 08.30'dan gece saat 01.00'e kadar görevine aktif olarak devam eden zabıta ekipleri, millet bahçesi hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilere de yardımcı oluyor.