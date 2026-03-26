Buzağı Kayıplarının Azaltılması Toplantısı

26.03.2026 12:10
İzmir'de buzağı kayıplarının azaltılması için eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Verimlilik artırılacak.

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, sağlıklı buzağıların yetiştirilmesi ve üreme süreçlerinin doğru yönetilmesi hayvancılığın sürdürülebilirliğinin temelinin en önemli kriterini oluşturduğunu belirtip, "Bu kapsamda buzağı kayıplarının azaltılması, yalnızca belli iller açısından değil ülke hayvancılığı açısından da stratejik bir öneme sahip" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkta verimliliğin artırılması, buzağı kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilir üretimin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen eğitim seferberliği kapsamında düzenlenen 'Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliği' konulu eğitim toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan ile 12 farklı ilden hayvan sağlığı hizmetlerinde görev yapan veteriner hekimler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan buzağıların yaşatılmasının ülkemiz için çok önemli olduğuna dikkati çeken İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, kayıpların önlenmesiyle hayvan ithalatının önüne geçileceğini vurguladı.

'SAĞLIKLI BUZAĞILARIN YETİŞTİRİLMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EN ÖNEMLİ KRİTERİ'

Sağlıklı buzağıların yetiştirilmesi ve üreme süreçlerinin doğru yönetilmesi hayvancılığın sürdürülebilirliğinin temelinin en önemli kriterini oluşturduğunu vurgulayan Akdoğan, "Bu kapsamda buzağı kayıplarının azaltılması, yalnızca belli iller açısından değil ülke hayvancılığı açısından da stratejik bir öneme sahip. Bugün hocalarımızla, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla sahada karşılaştığımız sorunları bilimsel veriler ışığında değerlendirme ve çözüm yollarını birlikte geliştirme imkanı bulacağız. Amacımız buzağı kayıplarını azaltmak ve verimliliği artıran bir yapıyı hep birlikte güçlendirmektir" diye konuştu.

'ÜLKE GENELİNDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'

Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy da "Son yıllarda hayvancılıkta ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu hem hayvan hem de hayvansal üretim varlığımızda ciddi olarak artışlarla beraber kendini gösterdi" dedi. Ersoy, "Ülkemizde yetiştiricilikte türüne ve bölgeye göre buzağı kayıplarını yaşıyoruz. Bunların önüne geçebilmek adına ülke genelinde bir eğitim seferberliği başlattık. Daha önce Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eğitimi yaptık. İzmir ve ardından Ankara'yla eğitim sürecimizi tamamlayacağız. Eğitim sonrasında üreticilerimize bu bilgileri aktarmak suretiyle bilinçli bir üretim modelini sahada daha etkin kılmayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin bilgi ve uygulama becerilerinin arttırılmasından, hastalıkların önlenmesine, doğru bakım beslemeden üreme veriminin arttırılmasına kadar çeşitli konularda alanında uzman hocalarımızla beraber bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Sonrasında sahada işletmelerimizi birebir ziyaret etmek suretiyle bilgilerimizi aktaracağız. Bakanlığımız sahada bu işin takipçisi olacak ve buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik aksiyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

