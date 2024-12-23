Buzla Kaplı Pırdanos Gölü'nde Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
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Buzla Kaplı Pırdanos Gölü'nde Doğa Yürüyüşü

Oltu ilçesinde doğa severler, Pırdanos Gölü'nde kış yürüyüşü yaparak eşsiz manzaralarla buluştu.

23.12.2024 19:53
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Buz Tutan Pırdanos Gölü'nde kış güzelliği

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde doğa severler Pırdanos Gölü'ne yaptıkları yürüyüşte doğanın güzelliklerini yaşadılar.

Oltulu Doğa Severler, hafta sonu yürüyüşlerini Olur İlçesi'nin Beğendik Mahallesi'nde bulunan Pırdanos Gölü'ne yaparak muazzam bir doğa deneyimi yaşadılar. Beğendik Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden başlayan yürüyüş, karla kaplı doğanın ardından Pırdanos Gölü'ne ulaştı. Gölün yüzeyi tamamen buzla kaplanmışken, bu doğal manzara yürüyüşe katılanları mest etti. Yürüyüşün sonunda doğaseverler, gölün buz tutmuş yüzeyinin yansıttığı kar manzarası eşliğinde keyifli anlar geçirdi. Doğa yürüyüşüne katılanlar, karla kaplanmış doğanın sunduğu güzellikleri doya doya izledi.

Yürüyüşe katılan Oltu'nun tanınmış isimlerinden Dr. Halil İbrahim Taşçı, "Bugün Beğendik Mahallesi'nde bulunan Pırdanos Gölü'ne doğa yürüyüşü yaptık. Yürüyüşümüzün büyük kısmını karda gerçekleştirdik. Gölün yüzeyi buz tutmuştu ve bu, doğa manzarasına ayrı bir güzellik katıyordu. Gölün etrafındaki eşsiz manzara, bizlere unutulmaz anlar yaşattı" diyerek yürüyüşün keyfini paylaştı.

Pırdanos Gölü, bölgenin en gözde doğal alanlarından biri olarak, her mevsim farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu tür doğa yürüyüşleri, hem fiziksel sağlık hem de ruhsal yenilenme açısından büyük önem taşıyor. Oltu'daki doğa severler, bu tür etkinliklerle hem doğayı keşfetmenin hem de sağlıklı bir yaşam sürmenin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: İHA

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