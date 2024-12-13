Buzlu Yolda Güvenli Yürüyüş İpuçları - Son Dakika
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Buzlu Yolda Güvenli Yürüyüş İpuçları

Buzlu Yolda Güvenli Yürüyüş İpuçları

Uzmanlar, buzlu yollarda güvenli yürümek için yavaş ve dengeli hareket edilmesini öneriyor.

13.12.2024 12:20
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Kar yağışı sonrası soğuk havanın da etkisiyle ciddi yaralanmalara neden olabilen buzlu yollarda güvenli yürüyüşün yolu, dengeli ve yavaş hareket etmekten geçiyor.

Buzlanma nedeniyle sokaklarda düşme vakalarının arttığı kış günlerinde, uzmanlar güvenli yürüyüş için dikkat edilmesi gerekenleri AA muhabirine anlattı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, kar yağışının yollarda buza dönüşmesiyle acil servislerin kayıp düşen vakalarla dolduğunu söyledi.

Buzlu yolda yürümenin tehlike arz ettiğini ifade eden Çakır, çalışma hayatında aktif olmayan insanlara bu dönemde evde kalmayı tercih etmelerini tavsiye etti.

"Kafanızı koruyun, elinizden destek almayın"

Kışa uygun ayakkabılar giyilmesiyle buzda kayma gibi kazaların önüne geçilebileceğini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Altı sert çivili ayakkabılar giyilebilir, topuklu ve altında tabanı olmayan ayakkabılar giymemeliyiz. Spor, lastik tabanlı ayakkabılar çok daha kolay karda, buzda kayabiliyor ve düşmeyle ilgili yaralanmalar sık görülüyor. Özelikle yaşlılar düşmeden daha fazla etkilendiği için özel olarak korunmalı. Her şeye rağmen düşeceğinizi fark ettiyseniz, öncelikle kafanızı koruyun, elinizden destek almayın. Ama asıl korunma metodumuz, düşmemeye çalışmak. Yürüyüş şeklini büyük adımlar yerine küçük adımlarla yapmalıyız."

Prof. Dr. Çakır, kışın saçak altından düşen buzlar sonucu kafa travmalarını da gördüklerini belirterek, bundan dolayı bölgeden geçerken dikkatli olunmasını istedi.

Kar yağışının ardından yollarda, sokaklarda buzlanma meydana geldiğine işaret eden Çakır, "Karda, buzda düşme sonucu özellikle ileri yaş gurubunda uyluk kemiğinde kırılmalar, elinin üzerine düşenlerde el ve omurga kırıklarını gördük. Karlı ve buzlu yolda 'penguen' gibi sık ve küçük adımlar atıp vücuttan destek alarak dengeli yürümeliyiz. Büyük, geniş adım atmak, kontrolü zor hale getirir." diye konuştu.

"Kollar sallanarak, bir şeyle uğraşmadan yürünmeli"

Erzurum Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Esra Demirel de kar yağışıyla buzda kayıp düşme sonucu en sık el bilek, kalça, omuz ve ayak bilek kırıklarını gördüklerini ifade etti.

Yaşlılara ve nörolojik problemi olan hastalara bu havalarda çok fazla dışarıya çıkmamalarını tavsiye eden Demirel, "Dengeli ve yavaş yürümeli, kaymaz tabanlı ayakkabı giyinmeyi ve yürürken telefona bakılmamasını öneriyoruz. Kollar sallanarak, bir şeyle uğraşmadan yürünmeli, topuklu ayakkabı da giyinilmemeli." dedi.

Apartman girişlerindeki buzlanmanın da tehlike oluşturduğunu ve temizlenmesi gerektiğini aktaran Demirel, düşmeye bağlı oluşan kırık tedavilerinin zor olduğunu ve uzun sürdüğünü belirtti.

Demirel, kadın ve şişman hastalarda kırık tedavilerinin daha zor geçtiğine dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Bazen hayati tehlikeye sokabilecek kadar ciddi kalça kırıkları olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalarda bu kırıklar ölüm sebeplerinden birisi. O yüzden yaşlı hastaların travma geçirdiklerinde iyileşmeleri zaman alıyor. Kemik kalitesinin zayıf ve kırığa yatkın olması nedeniyle kadınlarımızı daha çok uyarıyoruz. Kışın topuklu ayakkabı giyinilmemeli ve sağlık kontrollerine dikkat edip kemik erimesi için düzenli takiplerini yaptırmalarını öneriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buzlu Yolda Güvenli Yürüyüş İpuçları - Son Dakika

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