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Çad'da Anayasa Değişikliği Referandumu Sonuçları Onaylandı - Son Dakika
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Çad'da Anayasa Değişikliği Referandumu Sonuçları Onaylandı

Çad'da yapılan anayasa değişikliği referandumunun sonuçları Yargıtay tarafından onaylandı. Referanduma katılım oranı yüzde 62,8 olarak gerçekleşti. Oy verenlerin yüzde 85,90'ı üniter devlet seçeneğine 'evet' dedi. Mahkeme, muhalif Federal Blok'un temyiz başvurusunu reddetti.

Çad\'da Anayasa Değişikliği Referandumu Sonuçları Onaylandı
29.12.2023 - 22:49,  Güncelleme: 22:54
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PORT Çad'da Yargıtay, geçici askeri yönetim tarafından düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarını onayladı.

Mahkemeden basına yapılan açıklamaya göre, referanduma katılım oranı yüzde 62,8 olarak gerçekleşti.

Referandumun kesin sonuçlarına göre, oy verenlerin yüzde 85,90'ı üniter devlet seçeneğine "evet" dedi. Hayır taraftarlarının oy oranı ise yüzde 14,10 oldu.

Mahkeme, muhalif Federal Blok'un sonuçların iptaline yönelik temyiz başvurusunu reddetti.

Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık'ta sandık başına gitmişti.

Oylama, Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en az gelişmiş ikinci ülkesi Çad'da muhalefetin bölündüğü ve bir yılı aşkın süredir şiddetli baskılarla karşı karşıya kaldığı dönemde yapıldı.

Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devlet ya da federalizm seçeneklerinden birini tercih etmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının büyük kısmı, referandumun mevcut Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun gelecekteki devlet başkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü verse de sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti. Forumda ayrıca referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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