Çad'da Boko Haram Saldırısı: 15 Asker Öldü - Son Dakika
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Çad'da Boko Haram Saldırısı: 15 Asker Öldü

Boko Haram'ın saldırısında 15 asker öldü, 32 asker yaralandı. Çatışmalarda 96 terörist de etkisiz hale getirildi.

11.11.2024 11:46
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Çad'da, Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda ve ardından çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 15 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad ordusu sözcüsü General Issakh Acheikh, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, dün Boko Haram'ın saldırı düzenlediğini ve ordu ile örgüt mensupları arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Acheikh, saldırı ve çatışmada ilk belirlemelere göre, 15 askerin yaşamını yitirdiğini, 32 askerin yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi görmesi için başkent Encemine'ye tahliye edildiğini söyleyen Acheikh, 96 Boko Haram üyesinin de öldürüldüğünü ifade etti.

Boko Haram'a karşı ekim ayı sonunda başlatılan "Haskanit" operasyonuna atıfta bulunan Acheikh, bu operasyon çerçevesinde geri kalan unsurların izini sürmeye yönelik tedbirlerin devam ettiğini ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ordu ile Boko Haram'dan bir grup terörist arasında yaşanan çatışmanın ardından topraklarımıza girmeye çalışan grubu yok ederek kahramanca bir mücadele veren yiğit askerlerimizin cesaretini selamlıyorum." ifadesini kullandı.

İtno, çatışmada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ekim sonunda Boko Haram'ın, ülkenin batısındaki Çad Gölü'nde bir askeri üsse düzenlediği saldırıda, yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Ardından bu saldırıya cevaben Cumhurbaşkanı İtno, kendisinin yönettiği Haskanit Operasyonu'nu başlatarak çatışma bölgesine gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad'da Boko Haram Saldırısı: 15 Asker Öldü - Son Dakika

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