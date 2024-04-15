Çad'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Kampanya Süreci Başladı

Orta Afrika ülkesi Çad'da 6 Mayıs'ta yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanya sürecinin başladığı bildirildi.
Ulusal başındaki haberlere göre, Ulusal Seçim İşleri Ajansı Başkanı Ahmed Bartchiret, düzenlediği basın toplantısında, seçim için kampanya sürecinin 14 Nisan'da başladığını ve 21 gün süreceğini açıkladı.
Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno'nun da aralarında bulunduğu 10 adayın yarışacağı seçim, kritik bir dönemde yapılıyor.
İtno, başkent Encemine'de, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bir etkinlikte, çok sıcak havada toplanan kalabalığa hitaben, "Bugün anayasaya dönüş yolunda son dönüm noktasına ulaştık." dedi.
"Beni tanırsınız, ben bir askerim ve sözlerimi tutarım." diyen İtno, "Ülkemizde barış ve istikrarın sağlanması için iç güvenliği güçlendireceğiz. Çad'ı yönetmek kolay bir mesele değil, sosyal medya vasıtasıyla hükümeti uzaktan eleştirmek çok kolay." ifadelerini kullandı.
İtno, tarımı modernleştirme, sanayiyi artırma, daha fazla asfalt yol yapma ve güvenilir elektrik sağlama sözünü verdi.
İtno'nun, seçimde en büyük rakibinin sürgünden başbakanlığa getirilen eski muhalif siyasetçi Succes Masra ve 2021 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. olan eski başbakan Albert Pahimi Padacké olduğu düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi
Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.
Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.
İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.
Forumda, referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.Ayrıca 18 aylık sürenin sonunda Askeri Konsey feshedilmiş ve Muhammed İdris Debi İtno "Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı" olmuştu.
Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık 2023'te sandık başına gitmişti.
Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devleti yüzde 85,9 ile seçmişti. Federalizmi ise seçmenlerin yüzde 14,1'i tercih etmişti.
Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, referandumun, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun gelecekteki Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.
Çad'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 6 Mayıs'ta, ikinci turunun ise 22 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.
Son Dakika › Güncel › Çad'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Kampanya Süreci Başladı - Son Dakika
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