Çad'da Rakip Kabileler Arasında Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çad'da Rakip Kabileler Arasında Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti

Çad'ın doğusunda Mouro ve Birgut kabileleri arasında çıkan silahlı çatışmalarda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında bir köy ateşe verilirken, 175 kişi tutuklandı. Çiftçiler ve göçmen çobanlar arasındaki şiddet olayları son yıllarda kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle artış göstermektedir.

21.03.2024 17:12  Güncelleme: 17:12
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YAOUNDE, 21 Mart (Xinhua) -- Çad'ın doğusunda rakip kabileler arasında çıkan silahlı çatışmalarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Çad Kamu Güvenliği ve Göç Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında bir köyün ateşe verildiği ve 175 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada şiddet olaylarının nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Çad'ın doğusundaki Quaddai eyaletinde Çarşamba günü Mouro ve Birgut kabileleri arasında çatışmalar patlak verdi.

Ülkenin doğusunda çiftçiler ve göçmen çobanlar arasında şiddet olayları sıklıkla meydana gelirken, son yıllarda kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle durum daha da kötüye gidiyor.

2019 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Idriss Deby Into söz konusu şiddet olaylarının "ulusal bir endişe" haline geldiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çad'da Rakip Kabileler Arasında Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çad'da Rakip Kabileler Arasında Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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