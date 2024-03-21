Çad'da Rakip Kabileler Arasında Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti

YAOUNDE, 21 Mart (Xinhua) -- Çad'ın doğusunda rakip kabileler arasında çıkan silahlı çatışmalarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.
Çad Kamu Güvenliği ve Göç Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında bir köyün ateşe verildiği ve 175 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada şiddet olaylarının nedeni hakkında bilgi verilmedi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Çad'ın doğusundaki Quaddai eyaletinde Çarşamba günü Mouro ve Birgut kabileleri arasında çatışmalar patlak verdi.
Ülkenin doğusunda çiftçiler ve göçmen çobanlar arasında şiddet olayları sıklıkla meydana gelirken, son yıllarda kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle durum daha da kötüye gidiyor.
2019 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Idriss Deby Into söz konusu şiddet olaylarının "ulusal bir endişe" haline geldiğini söylemişti.
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