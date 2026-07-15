Çad'da Maarif Okullarında 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Çad'da Maarif Okullarında 15 Temmuz Anma Programı

Çad\'da Maarif Okullarında 15 Temmuz Anma Programı
15.07.2026 19:21
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Çad'ın başkenti Encemine'deki Türkiye Maarif Vakfı okullarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan ve diğer davetliler katıldı.

Çad'ın başkenti Encemine'de faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı okullarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Maarif Okullarında düzenlenen programa, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Türkiye'nin Çad'daki kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Utkan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türkiye'nin demokratik düzenini hedef aldığını belirterek, Türk halkının o gece milli iradeyi ve devlet kurumlarını korumak için buna kararlılıkla karşı durduğunu söyledi.

Utkan, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, halkın gösterdiği kararlılığın darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan etkinlikte, öğretmen Muhammed Ömer tarafından okunan ayetlerin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad'da Maarif Okullarında 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

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