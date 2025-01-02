Çad'dan Fransız Birliklerine Çekilme Tarihi

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YAOUNDE, 2 Ocak (Xinhua) -- Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, Fransız birliklerinin 31 Ocak'ta ülkeden kesin olarak çekileceğini açıkladı.

İtno, salı gecesi televizyonda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Çad'da konuşlu Fransız güçlerinin ilk aşamasının çekilmesini memnuniyetle karşılıyorum. Askerlerin çekilmesi aşamalar halinde gerçekleştirilecek ve 31 Ocak 2025 itibarıyla tamamlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı, bu kararın Çad halkının "ortak ve meşru beklentisine" yanıt olarak alındığından emin olduğunu söyledi.

İtno, "Bağımsızlık ve egemenlik için verilen her mücadelede fedakarlık yapılması gerekir. Tıpkı atalarımızın bize ayakta duran bir ülke mirası bırakmak için yaptığı fedakarlıklar gibi bizler de gelecek nesiller için fedakarlık yapmak zorundayız" dedi.

Çad, kasım ayında Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasını sonlandırdığını duyurmuş ve Fransız birliklerinin bir kısmı 10 Aralık'ta Orta Afrika ülkesinden ayrılmaya başlamıştı.