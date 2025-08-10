Çad Eski Başbakanı 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

YAOUNDE, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çad'ın eski başbakanlarından Succes Masra, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Encemine'deki ceza mahkemesinin cumartesi günü verdiği karara göre Masra, halkı nefret ve düşmanlığa tahrik etmekten suçlu bulundu.

Masra'nın avukatları kararı "rezalet" diye nitelendirirken, temyize gideceklerini açıkladı.

Masra, hükümetin yaptığı soruşturmada insanları şiddete teşvik ettiği ve bunun sonucunda ülkenin güneybatısındaki Logone Occidental eyaletinin Mandakao köyünde çıkan çatışmalarda 42 kişinin öldüğü iddiasıyla mayıs ayında tutuklanmıştı.

Muhalefet partisi The Transformers'ın genel başkanı Masra, 2022 yılında sürgüne gitmiş ancak daha sonra geri dönmüştü. Masra, Cumhurbaşkanı Mahamat Idriss Deby Itno tarafından başbakan olarak atamıştı.

2024 yılında beş ay başbakanlık görevini yürüten Masra, yeni hükümetin kurulmasına olanak sağlamak için istifa etmişti.