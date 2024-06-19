Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldi

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Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goundji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.