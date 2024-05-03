Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Basın Özgürlüğü Günü Açıklaması - Son Dakika
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Basın Özgürlüğü Günü Açıklaması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği\'nden Basın Özgürlüğü Günü Açıklaması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla çalışan gazetecilere ithafen bir açık mektup paylaştı. Mektupta, gazetecilerin tehditlerle, tacizle ve şiddetle karşı karşıya kaldığı vurgulanarak basın özgürlüğünün savunulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde düşük bir sıralamada yer aldığına dikkat çekildi ve gazetecilere yönelik baskıların arttığı belirtildi.

03.05.2024 12:48
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(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla çalışan gazeteciler ve basın emekçilerine ithafen paylaştığı "açık mektup" ile kamuoyuna seslendi. Gazetecilerin, haber yapma özgürlüklerini kullanırken tehditlerle, tacizle ve şiddetle karşı karşıya kaldıklarının vurgulandığı mektupta, "Basın özgürlüğünü savunmak ve korumak için dünyanın dört bir yanında mücadele eden gazetecilerin, cesur ve önemli çalışmalarını kutluyoruz. Her birimiz, bilgiye erişimi engelleyen kısıtlamalara karşı çıkmalı ve ifade özgürlüğünü desteklemeliyiz" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Düşüncelerini özgürce beyan etmekten çekinmeyen, etik değerleri nedeniyle hukuksuz yaptırımlara maruz kalan ve ülke ve dünyanın gerçek gündemini doğru, tarafsız ve özgürce aktaran ve bu sayede halkın bilgi ve fikir sahibi olması için çalışan gazeteciler ve diğer basın emekçileri"ne ithafen paylaştığı açık metupta şu ifadeler yer aldı:

"Çağdaşlaşmanın ve ileri gitmenin ilk koşullarından biri olan basın özgürlüğü; her bireyin bilgiye erişimi, ifade özgürlüğü ve halkın gerçekleri öğrenme hakkı için vazgeçilmezdir. Dünya genelinde gazeteciler, haber yapma özgürlüklerini kullanırken tehditlerle, tacizle ve hatta şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlikeler, sadece gazetecilerin güvenliğini değil, aynı zamanda toplumun bilgiye erişimini ve gerçekleri öğrenme hakkını da tehdit etmektedir. Basın özgürlüğünün kısıtlanması, demokrasinin temelindeki şeffaflığı ve hesap verebilirliği zayıflattığından gazetecilerin çalışmalarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte bu temel hakların korunması ve sürdürülmesi, günümüzde hala önemli bir mücadele alanıdır. Özellikle de ülkemizde bu mücadele her geçen gün daha da ağırlaşan bir tabloyu beraberinde getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde de 180 ülke arasında 158. sırada yer almaktadır. Gazeteciler Sendikası'nın 2022-2023 Basın Özgürlüğü Raporu'na göre geçtiğimiz yıldan bu yana 97 gazetecimiz toplam 1.087 saat süreyle gözaltına alındı, 32 gazetecimiz tutuklandı ve 47 gazetecimiz de halen cezaevinde bulunmaktadır.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle doğru, hızlı ve tarafsız haber almanın önemini yeniden hatırlatıyor ve basın özgürlüğünü savunmak ve korumak için dünyanın dört bir yanında mücadele eden gazetecilerin, cesur ve önemli çalışmalarını kutluyoruz. Her birimiz, bilgiye erişimi engelleyen kısıtlamalara karşı çıkmalı ve ifade özgürlüğünü desteklemeliyiz. Hükümetler, medya kuruluşları ve bireyler, gazeteciliğin, demokratik toplumlar için taşıdığı önemi kabul etmelidir. Bunun sadece gazeteciler için değil, tüm insanlığın yararına yönelik bir görev olduğu kesinlikle unutulmamalıdır.

Ülkemizin çağdaş geleceğinde şeffaflığı, özgürlüğü, tarafsızlığı ve başarılarıyla evrensel normların takipçisi olmaktan öte belirleyicisi olan bir Türkiye hayalini taşıyan herkesle birlikte nice 3 Mayısları kutlayabilmek dileğiyle..."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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