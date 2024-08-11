Çağlayancerit\'te Yaz Kur\'an Kursları Arası Futbol Turnuvası

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaz Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Kur'an kursları arasında düzenlenen turnuvaya 154 öğrenciden oluşan 14 takım katıldı.

Çağlayancerit futbol sahasında gerçekleştirilen ve bir hafta süren turnuva büyük ilgi gördü.

Final müsabakasında Keziban Hatun Cami, Muhsin Yazıcıoğlu Camisi takımını 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Doğan, İlçe Müftüsü Vezbet Kartal ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Doğan, Kur'an kursları arası futbol turnuvasındaki amaçlarının öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve onları olumsuz ortamlardan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Öğrenciler arasında yapılan turnuvanın kardeşlik ikliminde çekişmeli geçtiğini dile getiren Doğan, turnuvaya katılan tüm gençleri tebrik etti.