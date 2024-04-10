CAIR, ABD Savunma Bakanı Austin'i İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınamakla suçladı

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Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin "soykırım suçu teşkil etmediğini" savunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i şiddetle kınadı.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(Gazze'de) Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok." ifadelerini kullanan Austin'e tepki gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin açlığa sürüklendiği, bölgedeki altyapının yok edildiği ve yaklaşık 33 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, "soykırımı inkar etmesi" nedeniyle Bakan Austin'in şiddetle kınandığı belirtildi.

Senatör Tom Cotton, Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin 2025 bütçe oturumunda, Austin'e İsrail'in Gazze'de son aylarda 30 binden fazla sivili öldürmesinin ve bölgeye insani yardım girişlerini kesmesinin bir soykırım olup olmadığını sormuştu.

Austin, Cotton'ın sorusuna, "Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok." diye karşılık vermişti.