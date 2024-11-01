Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yemeklik yağ üreten bir fabrikada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Jakarta Globe sitesinin haberine göre, Cakarta'nın Bekasi bölgesinde yemeklik yağ üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yetkililer, içeride 10 kişinin mahsur kalmış olabileceğini, yangın söndürme çalışmaları ile arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Cakarta'da Fabrika Yangını: 8 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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