Cakarta'da Fabrika Yangını: 8 Ölü, 3 Yaralı

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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yemeklik yağ üreten bir fabrikada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Jakarta Globe sitesinin haberine göre, Cakarta'nın Bekasi bölgesinde yemeklik yağ üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yetkililer, içeride 10 kişinin mahsur kalmış olabileceğini, yangın söndürme çalışmaları ile arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.