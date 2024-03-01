Cakarta'da şiddetli yağışlar nedeniyle insanlar tahliye ediliyor

CAKARTA, 1 Mart (Xinhua) -- Cakarta Afet Azaltma Kurumu'ndan alınan fotoğrafta, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışların ardından insanları tahliye eden kurtarma ekibi üyeleri görülüyor, 29 Şubat 2024.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu Perşembe günü bir uyarı yayımlayarak, başkent Cakarta ve uydu kentlerinde önümüzdeki sekiz gün boyunca şiddetli yağış görülebileceği tahmininde bulundu.
Cakarta Afet Azaltma Kurumu'na göre, Perşembe günü şiddetli sağanak yağışın tetiklediği seller nedeniyle kentte en az 34 yol sular altında kaldı. Bu durum ise trafikte aksamalara ve şehrin bazı bölgelerinde yaşayanların tahliye edilmesine neden oldu. Ajans ayrıca sel suyu derinliğinin 15 santimetre ila 50 santimetreyi geçen seviyeler arasında değiştiğini bildirdi. (Fotoğraf: Cakarta Afet Azaltma Kurumu/Xinhua aracılığıyla)
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