Çakırözer'den Gazetecilere Özgürlük Çağrısı

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğüne ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilere yönelik yargı süreçleri, erişim engelleri ve tutuklamalara tepki gösteren Çakırözer, tutuklu gazeteciler için özgürlük çağrısında bulundu.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilere gözaltı, tutuklama, saldırı, hedef gösterme bitmiyor! Mayıs ayında gazeteciler en az 40 kez hakim karşısına çıktı. Bir gazeteci tutuklandı, onlarca gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Haberler, siteler erişime engellendi. İsmail Arı 73 gündür zindanda! Hem İsmail Arı hem de haksız, hukuksuz tutuklu gazetecilere özgürlük istiyoruz!" ifadesini kullandı.