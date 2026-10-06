Çakırözer, tutuklanan Seçer ve belediye başkanlarına sahip çıkacaklarını söyledi

Çakırözer, tutuklanan Seçer ve belediye başkanlarına sahip çıkacaklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Vahap Seçer ile iki belediye başkanı ve bir başkan vekilinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Çakırözer, hukuksuz düzene teslim olmayacaklarını, halkın iradesine ve seçilmiş belediye başkanlarına sahip çıkacaklarını söyledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Millet iradesini yok sayan, seçilmişleri tutuklayarak siyaseti yargı eliyle dizayn eden bu hukuksuz düzene teslim olmayacağız. Halkın iradesine, seçilmiş belediye başkanlarına sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti iktidarı, sandıktan çıkan iradeyi kabullenmek yerine millet iradesini gasp etmeye devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı. Millet iradesini yok sayan, seçilmişleri tutuklayarak siyaseti yargı eliyle dizayn eden bu hukuksuz düzene teslim olmayacağız. Halkın iradesine, seçilmiş belediye başkanlarına sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.
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